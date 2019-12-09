События

12:20 09.12.2019

В Черниговской области школьники отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

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В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один из них скончался.

Инцидент произошел в селе Стахорщина Новгород-Сиверского района, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской областной госадминистрации.

"В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15 час. 57 мин. 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества тяжело отравились трое мальчиков: Веркуша Николай, 2005 года рождения; Лудин Андрей, 2007 года рождения; Хаджиогло Михаил 2010 года рождения. В 16 ч. 30 мин. дети в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы, где в 18 час. 16 мин. Хаджиогло Михаил умер", - указывается в сообщении.

Позже двоих других пострадавших перевели в Черниговскую областную детскую больницу.

По факту открыто уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: #дети #черниговская_область #отравление
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