Глава Минэнерго Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Витренко могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве.