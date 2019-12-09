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12:07 09.12.2019

В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

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В Офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двухстороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"После встречи четырех лидеров в Нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал он на брифинге в понедельник в Париже.

Тимошенко также сообщил, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #путин
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