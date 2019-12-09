Помощник президента РФ сообщил о встрече Путина и Зеленского после саммита "четверки"

Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет после переговоров лидеров "нормандской четверки", ее продолжительность будет зависеть от самих глав РФ и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы", - сказал он журналистам.

"Очевидно, (встреча Путина и Зеленского состоится - ИФ) после завершения всех мероприятий", - добавил Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет длиться встреча Путина и Зеленского, помощник российского президента заявил: "Я не знаю. Это зависит от лидеров. Ограничений нет особых".