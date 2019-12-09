События

10:00 09.12.2019

Помощник президента РФ сообщил о встрече Путина и Зеленского после саммита "четверки"

1 мин читать
Помощник президента РФ сообщил о встрече Путина и Зеленского после саммита "четверки"

 Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет после переговоров лидеров "нормандской четверки", ее продолжительность будет зависеть от самих глав РФ и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы", - сказал он журналистам.

"Очевидно, (встреча Путина и Зеленского состоится - ИФ) после завершения всех мероприятий", - добавил Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет длиться встреча Путина и Зеленского, помощник российского президента заявил: "Я не знаю. Это зависит от лидеров. Ограничений нет особых".

Теги: #нормандский_формат #зеленский #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:02 09.12.2019
Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

21:30 08.12.2019
В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

21:27 08.12.2019
Ключевыми задачами на Нормандском саммите Зеленский определил прекращение огня на Донбассе и обмен пленными – Гончарук

Ключевыми задачами на Нормандском саммите Зеленский определил прекращение огня на Донбассе и обмен пленными – Гончарук

21:24 08.12.2019
В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

21:22 08.12.2019
Глава МИД Германии: Зеленский сделал первые шаги, теперь РФ должна показать готовность к договоренностям

Глава МИД Германии: Зеленский сделал первые шаги, теперь РФ должна показать готовность к договоренностям

18:18 08.12.2019
Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

18:11 08.12.2019
Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

17:35 08.12.2019
Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

Президент Литвы поддержал Украину в преддверии встречи в "нормандском формате"

16:09 08.12.2019
Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

13:25 08.12.2019
На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Конгресс США намерен одобрить проект, включающий санкции против "Северного потока 2", до 20 декабря

До 12 увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

С полуночи боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Конгресс США намерен одобрить проект, включающий санкции против "Северного потока 2", до 20 декабря

Во Францию на подготовку в центре "Airbus" отправились будущие пилоты вертолетов Н125 Госпогранслужбы Украины

Испытательный запуск новейшего американского корабля Starliner откладывается

До 12 увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье, без потерь

ВМС Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море

Сотни людей остаются под Офисом президента в рамках акции "Варта на Банковой"

Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" вошел в Восточное Средиземноморье

После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

С полуночи боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА