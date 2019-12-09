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09:48 09.12.2019

Конгресс США намерен одобрить проект, включающий санкции против "Северного потока 2", до 20 декабря

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Конгресс США намерен одобрить проект, включающий санкции против "Северного потока 2", до 20 декабря

Американские законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2", в проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на следующий год, который с большой долей вероятности будет одобрен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин ранее в этом году.

Санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток 2", сообщил агентству помощник Круза.

На прошлой неделе Круз в очередной раз высказался о необходимости введения санкций против проекта, который, по его словам, "принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".

Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Теги: #северный_поток #сша #санкции
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