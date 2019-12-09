События

08:17 09.12.2019

До 12 увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

2 мин читать
До 12 увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

По состоянию на 7.00 понедельника, 9 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего результате пожара погибло 12 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек. 9 декабря в 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

Согласно информации, в настоящее время в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время ЧП.

Вместе с тем, в утренней сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна. При этом в воскресенье днем премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что остается неизвестным местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании колледжа.

"Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Теги: #жертвы #колледж #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 08.12.2019
После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

17:47 08.12.2019
В Одессе ночной пожар в жилой многоэтажке унес две жизни – полиция

В Одессе ночной пожар в жилой многоэтажке унес две жизни – полиция

17:32 08.12.2019
После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

17:29 08.12.2019
Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

Правительство проведет проверку систем противопожарной безопасности всех садов, школ, вузов и больниц до 10 января

16:44 08.12.2019
Причиной пожара на фабрике в Дели стало короткое замыкание

Причиной пожара на фабрике в Дели стало короткое замыкание

15:15 08.12.2019
Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

13:30 08.12.2019
Гончарук прибыл в Одессу, где встретится с семьями погибших на пожаре в колледже и проведет совещание

Гончарук прибыл в Одессу, где встретится с семьями погибших на пожаре в колледже и проведет совещание

10:01 08.12.2019
Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

22:27 07.12.2019
В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

20:12 07.12.2019
До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

После пожара в Одесском колледже своих должностей лишатся руководители "профильных" служб и ведомств области, - Гончарук

С полуночи боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет – штаб ООС

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье, без потерь

ВМС Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море

Сотни людей остаются под Офисом президента в рамках акции "Варта на Банковой"

Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" вошел в Восточное Средиземноморье

В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек – полиция

В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

С полуночи боевики трижды обстреляли украинские позиции, потерь нет – штаб ООС

Донбасс и газ: перед встречей глав государств "нормандской четверки"

Туристы чаще всего крадут в отелях Европы полотенца, халаты и вешалки – исследование

Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА