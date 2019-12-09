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07:15 09.12.2019

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье, без потерь

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Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье, без потерь

В воскресенье, 8 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела, еще 3 обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке.

Теги: #оос #сводка #обстрелы #донбасс
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