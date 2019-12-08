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21:24 08.12.2019

В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

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В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

В центре Киева перед зданием Офиса президента Украины на ул.Банковой в воскресенье вечером началась акция "Варта на Банковой", целью которой является предупредить Владимира Зеленского о недопустимости уступок РФ в ущерб национальным интересам Украины на переговорах лидеров стран "Нормандского формата" в понедельник в Париже.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед зданием Офиса президента спустя час с официального начала акции собралось уже несколько тысяч человек и люди продолжают подходить. Судя по символике, среди собравшихся как представители политических партий и националистических организаций, так и гражданские активисты, а также люди без какой-либо отличительной атрибутики кроме национальной символики в виде государственных флагов.

По словам собравшихся, они вышли под стены Офиса президента с требованием к Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря. Организаторы акции – представители движения "Нет капитуляции" – заявили, что в их планах ночевать под Офисом президента и находиться там до окончания саммита в Париже.

В настоящее время участники акции устанавливают у здания ОП палатки и монтируют сцену, с которой, по словам организаторов, планируется показывать украинские фильмы, читать лекции и слушать выступления музыкантов и певцов

Перед зданием ОПУ находятся несколько сотен правоохранителей – сотрудников Нацполиции и бойцов Нацгвардии. Они выстроились в несколько плотных кордонов, отделяя митингующих от здания. В начале акции силовики пресекли попытку активистов смонтировать сцену и разобрали конструкцию, однако в настоящее время не препятствуют повторному ее возведению, как и установке палаток.

По состоянию на 20.10 воскресенья обстановка в районе проведения массовой акции спокойная, нарушений общественного порядка не наблюдается.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Теги: #киев #нормандский_формат #акция
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