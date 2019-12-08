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18:30 08.12.2019

Начальник управления ГСЧС в Одесской области и его заместитель отстранены на период расследования пожара в Одесском колледже

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Начальник управления ГСЧС в Одесской области и его заместитель отстранены на период расследования пожара в Одесском колледже

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главе ГСЧС Николаю Чечеткину отстранить от исполнения обязанностей на время расследования причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения.

Как сообщает департамент коммуникации секретариата Кабмина, об этом глава правительства заявил во время совещания с участием руководства Одесской областной государственной администрации, представителей Министерства внутренних дел, ГСЧС, Министерства образования и науки и Генеральной прокуратуры в Одессе в воскресенье.

"Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области, недопустима! Также обращаюсь к главе областной государственной администрации - просьба отстранить от исполнения обязанностей руководителя Департамента образования Александра Левчака и принять по нему соответствующие кадровые решения также", - сказал Гончарук.

Глава правительства также поручил в ближайшие сроки министру образования и науки Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений, а Министерству внутренних дел - предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине, говорится в сообщении.

"Пожар в колледже в Одессе - это не только ужасная трагедия для всей Украины, но и ужасное преступление. Причастные понесут полную и персональную ответственность за случившееся", - подчеркнул премьер.

Гончарук встретился с семьями погибших и пострадавших, выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил в оказании необходимой помощи. "Все, кто потерял родных в этом пожаре, могут рассчитывать на поддержку со стороны власти", - сказал он.

Глава правительства поблагодарил спасателей "за отчаянную работу" и заверил, что все расходы на лечение пожарных покроет государство.

Премьер также отметил, что погибшие спасатель Сергей Шатохин и преподаватель Анна Бортюк, которые ценой собственной жизни спасли десятки других людей, достойны присвоения звания Героя Украины. "Обратился к председателю парламентской фракции Давиду Арахамия подготовить представление президенту Украины, чтобы присвоить им звание Героев Украины", - сказал Гончарук.

Теги: #расследование #гсчс #гончарук #одесса #пожар
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