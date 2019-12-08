События

17:32 08.12.2019

После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

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После пожара в Одесском колледже остаются пропавшими без вести 8 человек – Гончарук

Местонахождение восьми человек, предположительно находившихся в сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор остается неизвестным, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Еще 8 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поисков. Государство окажет полную поддержку во всем тем, кто потерял родных. Примите мои искренние соболезнования", - написал Гончарук на своем Telegram-канале в воскресенье.

Он напомнил, что правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе, и сообщил, что их результаты должны быть представлены уже до 20 декабря. "Мы обязательно разберемся. Результаты расследования - до 20 декабря. Виновные понесут наказание", - написал глава правительства.

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки", - рассказал Гончарук.

Теги: #гончарук #колледж #одесса #пожар
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