События

16:44 08.12.2019

Причиной пожара на фабрике в Дели стало короткое замыкание

1 мин читать

Причиной пожара на фабрике в Дели, унесшего жизни 43 рабочих, стало короткое замыкание, сообщает в воскресенье Associated Press.

Большинство жертв были мусульманами, мигрантами из других индийских штатов. Когда начался пожар, они спали. Рабочие зарабатывали на этой фабрике примерно $2,1 в день. Они производили сумки, кепки и другие текстильные изделия.

По данным медиков, большинство жертв погибли, задохнувшись угарным газом, когда четырехэтажное здание охватило пламя. Согласно информации агентства, в здании были нарушены нормы пожарной безопасности. Владельца здания задержала полиция.

Один из волонтеров, помогавших спасателям выводить из горящего здания людей, рассказал, что спасательные работы велись быстро, но можно было спасти, как он считает, большее число жизней, потому что проходу пожарных к зданию мешала толпа, рикши и байки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал пожар чудовищным и выразил соболезнования семьям погибших.

Теги: #пожар #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 08.12.2019
Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

10:01 08.12.2019
Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

22:27 07.12.2019
В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

20:12 07.12.2019
До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

18:33 07.12.2019
В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

16:47 07.12.2019
В Закарпатье пожар в магазине стройматериалов охватил около 2 тыс. кв. м

В Закарпатье пожар в магазине стройматериалов охватил около 2 тыс. кв. м

15:11 07.12.2019
Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

Полиция установила первых подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже

07:46 07.12.2019
Количество погибших на пожаре в Одесском колледже выросло до пяти человек

Количество погибших на пожаре в Одесском колледже выросло до пяти человек

22:29 06.12.2019
На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

20:09 06.12.2019
Студенты Одесского колледжа возобновят обучение 9 декабря

Студенты Одесского колледжа возобновят обучение 9 декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Боец ВСУ погиб, еще трое пострадали вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в субботу

В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Туристы чаще всего крадут в отелях Европы полотенца, халаты и вешалки – исследование

Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

Акция в защиту климата с сотней перевернутых портретов Макрона прошла в Париже

Американский "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС - NASA

Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС, если огонь из сектора Газа продолжится - Нетаньяху

Противники интеграции Беларуси и РФ намерены передать резолюцию в посольство РФ

Министр обороны ФРГ считает нужным воздействовать на РФ в связи с громким убийством в Берлине

Гончарук прибыл в Одессу, где встретится с семьями погибших на пожаре в колледже и проведет совещание

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

В Киеве задержали серийного автовора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА