События

16:09 08.12.2019

Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

2 мин читать
Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

На Майдане Независимости в Киеве завершилась акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий", то есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 15:20 акция, начавшаяся в 13:00, подошла к концу. На пике акции на главной площади украинской столицы обралось около 7-8 тыс. человек.

Участники держали в руках флаги Украины, партийные знамена, а также плакаты с надписями: "Красние линии для Зе!", "Накаких компромиссов", "Я не хочу в Союз", "Путин будет в суде", "Верни не унитазы - верни Крым".

Митинг прошел спокойно, без провокаций и столкновений.

В ходе акции со сцены выступали представители разных политических сил, в частности, депутаты от фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий и Петр Порошенко, депутат от "Голоса" Инна Совсун, лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Кроме того, акцию поддержали и выступили со сцены поет Дмитрий Павличко, музыканты Хома (группа "Мандры"), Журавель ("OtVinta!"), Александр Положинский ("Тартак") и ряд других общественных деятелей. Акция завершилась исполнением гимна Украины.

Заявленная цель акции - предостеречь Зеленского о недопустимости перехода "красных линий" на переговорах в Париже 9 декабря, которые были 3 декабря объявлены тремя фракциями парламента. Среди требований – недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, также прекращения международных судебных процессов против РФ.

Организаторами акции выступили партии "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "Свобода", Движение Сопротивления Капитуляции, Украинская Добровольческая Армия, "Демократическая сокира", ОО "Солидарное дело общин".

Теги: #киев #нормандский_формат #акция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 08.12.2019
Акция в защиту климата с сотней перевернутых портретов Макрона прошла в Париже

Акция в защиту климата с сотней перевернутых портретов Макрона прошла в Париже

13:25 08.12.2019
На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

13:10 08.12.2019
Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

Завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования – пресс-секретарь Зеленского

13:07 08.12.2019
В Киеве задержали серийного автовора

В Киеве задержали серийного автовора

11:56 08.12.2019
На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

На встрече в "нормандском формате" будут соблюдены "красные линии" – Разумков

16:29 07.12.2019
Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

Порошенко предостерег от переговоров по газу во время встречи в "нормандском формате"

16:09 07.12.2019
Украина не снимает вопрос Крыма с повестки дня – секретарь СНБО

Украина не снимает вопрос Крыма с повестки дня – секретарь СНБО

15:29 07.12.2019
У Украины есть сценарии на случай любых результатов встречи в "нормандском формате" – секретарь СНБО

У Украины есть сценарии на случай любых результатов встречи в "нормандском формате" – секретарь СНБО

14:44 07.12.2019
СНБО утвердил основной сценарий развития ситуации в связи с предстоящей встречей в Нормандском формате - Данилов

СНБО утвердил основной сценарий развития ситуации в связи с предстоящей встречей в Нормандском формате - Данилов

14:31 07.12.2019
Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией" от госорганов и спецслужб – секретарь СНБО

Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией" от госорганов и спецслужб – секретарь СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

Боец ВСУ погиб, еще трое пострадали вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в субботу

В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

До восьми увеличилось количество погибших на пожаре в Одесском колледже – ГСЧС

В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Причиной пожара на фабрике в Дели стало короткое замыкание

Туристы чаще всего крадут в отелях Европы полотенца, халаты и вешалки – исследование

Американский "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС - NASA

Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Дели

Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС, если огонь из сектора Газа продолжится - Нетаньяху

Противники интеграции Беларуси и РФ намерены передать резолюцию в посольство РФ

Министр обороны ФРГ считает нужным воздействовать на РФ в связи с громким убийством в Берлине

Гончарук прибыл в Одессу, где встретится с семьями погибших на пожаре в колледже и проведет совещание

Национальный совет кинокритиков США назвал "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

В Луцке задержан лжеминер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА