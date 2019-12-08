События

16:07 08.12.2019

Акция в защиту климата с сотней перевернутых портретов Макрона прошла в Париже

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Около сотни активистов французской экологической ассоциации ANV-COP21 в дни международной конференции ООН по климату в Мадриде провели в воскресенье на парижской площади Трокадеро акцию против "климатического и социального бездействия правительства", потрясая перевернутыми вниз головой официальными портретами президента Эмманюэля Макрона.

"Макрон - чемпион болтовни", - скандировали манифестанты.

При этом они заявляли: "Мы все похитители портретов", намекая на акцию, которую экологические активисты провели в феврале нынешнего года под лозунгом "Снимем Макрона!". Они снимали портреты президента со стен в мэриях столичных округов. В октябре восемь активистов были приговорены судом к штрафу в 500 евро каждый за "коллективную кражу".

Идея акции с перевернутыми и якобы украденными портретами главы государства родилась в дни последнего саммита G7 в Биаррице, когда сотни антиглобалистов вышли в августе на улицы соседней Байонны в "защиту климата и социальной справедливости" со "снятым" Макроном.

Теги: #климат #франция #акция
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