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14:24 08.12.2019

Противники интеграции Беларуси и РФ намерены передать резолюцию в посольство РФ

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Участники акции протеста против интеграции с РФ, которая проходит в воскресенье в Минске, идут в сторону российского посольства, чтобы передать ее сотрудникам резолюцию.

В зачитанной до начала шествия перед участниками акции резолюции авторы документа выражают протест против глубокой интеграции с РФ и заявляют, что не считают легитимными документы, которые могут быть подписаны по этому вопросу лидерами двух стран.

В воскресенье в Минске проходит очередная несанкционированная акция противников интеграции РФ и Беларуси, собравшая несколько сот участников.

Предыдущая акция противников интеграции состоялась в субботу, 7 декабря, и собрала по разным оценкам, от 700 до 1 тысячи человек. Акция прошла без задержаний участников сотрудниками правоохранительных органов.

Теги: #рф #беларусь
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