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13:30 08.12.2019

Гончарук прибыл в Одессу, где встретится с семьями погибших на пожаре в колледже и проведет совещание

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье пресс-секретарь премьера Диана Давитян, вместе с Гончаруком в Одессу прибыли лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, три народных депутата, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак, а также министр образования и науки Анна Новосад.

По словам пресс-секретаря, ожидается, что премьер поедет на место трагедии, пообщается с семьями погибших и пострадавших, после этого пройдет совещание в руководством города и области, а также Одесского областного управления ГСЧС.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По состоянию на утро воскресенья число погибших вследствие пожара возросло до десяти, в больницах остается 9 из 30 пострадавших. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте трагедии продолжаются

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.

Теги: #гончарук #колледж #одесса
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