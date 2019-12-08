События

13:25 08.12.2019

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

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На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского"

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 13:10 на Майдане Независимости собралось несколько тысяч людей. У подножия стелы независимости установлена сцена, с которой выступают организаторы и активисты акции.

У участников митинга в руках флаги Украины, партийные знамена, а также плакаты с надписями: "Красние линии для Зе!", "Накаких компромиссов", "Я не хочу в Союз", "Путин будет в суде", "Верни не унитазы - верни Крым".

Митинг проходит в спокойном режиме, правопорядок обеспечивает Национальная полиция, в частности сотрудники полиции коммуникации.

После официального начала акции участники почтили минутой молчания погибших на фронте, а также в недавнем пожаре в Одессе.

После этого начались выступления нескольких украинских музыкальных коллективов.

Заявленная цель акции - предостеречь Зеленского о недопустимости перехода "красных линий" на переговорах в Париже 9 декабря, которые были 3 декабря объявлены тремя фракциями парламента. Среди требований – недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, также прекращения международных судебных процессов против РФ.

Организаторами акции являются: партии "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "Свобода", Движение Сопротивления Капитуляции, Украинская Добровольческая Армия, "Демократическая сокира", ОО "Солидарное дело общин".

Теги: #киев #нормандский_формат #акция
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