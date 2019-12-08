События

13:07 08.12.2019

В Киеве задержали серийного автовора

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Киевские полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за серию краж из автотранспорта, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в воскресенье.

"Следователи установили причастность подозреваемого к четырем эпизодам… В течение двух месяцев в Подольское управление полиции поступали обращения граждан о том, что неизвестные похищали вещи и запчасти из авто… После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, а затем начали его поиски. Через некоторое время полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за кражи и грабежи", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Теги: #киев #вор #полиция #авто
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