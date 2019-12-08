События

13:05 08.12.2019

В Луцке задержан лжеминер

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Правоохранители задержали мужчину, сделавшего в субботу вечером заведомо ложное сообщение о минировании торгового центра в Луцке, в отношении него открыто уголовное производство, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области в воскресенье.

"Вчера вечером около 20.00 на линию службы 102 полиции позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что в Луцке в одном из торговых центров заложена взрывчатка. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического отдела Главного управления Национальной полиции в Волынской области. Правоохранители эвакуировали полтысячи человек, тщательно осмотрели здание и прилегающую территорию центра. Взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили", - говорится в сообщении.

Полиция оперативно установила, что уголовное преступление совершил 37-летний житель города. Его задержали. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, речь идет о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Теги: #лжеминер #полиция #луцк
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