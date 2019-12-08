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12:08 08.12.2019

В начале недели в Украине будет теплая погода, осадки – лишь в Карпатах и Закарпатье

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В начале недели в Украине будет теплая погода, осадки – лишь в Карпатах и Закарпатье

Погода Украины будет теплой в ближайшие сутки, 9 декабря, осадки не ожидаются, лишь в Закарпатье местами пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11 ° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,5 градусов тепла в 1960 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,4 градусов мороза в 1945 году.

Во вторник, 10 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь в Карпатах пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на побережье морей до 5° тепла; днем 1-6°, на юге страны до 10°.

В Киеве 10 декабря - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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