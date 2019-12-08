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10:34 08.12.2019

ВВС Израиля нанесли серию ответных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Израильские самолеты нанесли удары по Газе в ночь на воскресенье через несколько часов после того, как три ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля, сообщается в заявлении ЦАХАЛ.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильским городам сегодня. В ответ истребители и вертолеты Армии обороны Израиля поразили несколько террористических объектов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в Twitter ЦАХАЛ.

По данным газеты Times of Israel, два палестинца получили ранения в результате израильских ударов.

Ракеты, запущенные палестинцами по югу Израиля, перехватила система ПВО "Железный купол".

Теги: #ввс #ракеты #израиль
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