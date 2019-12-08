ВВС Израиля нанесли серию ответных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские самолеты нанесли удары по Газе в ночь на воскресенье через несколько часов после того, как три ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля, сообщается в заявлении ЦАХАЛ.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильским городам сегодня. В ответ истребители и вертолеты Армии обороны Израиля поразили несколько террористических объектов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в Twitter ЦАХАЛ.

По данным газеты Times of Israel, два палестинца получили ранения в результате израильских ударов.

Ракеты, запущенные палестинцами по югу Израиля, перехватила система ПВО "Железный купол".