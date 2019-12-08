Боец ВСУ погиб, еще трое пострадали вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в субботу

В субботу, 7 декабря, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, а еще трое получили ранения и боевую травму, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения, а один - боевую травму", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: вблизи н.п.Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов; у Широкино - из РПГ и стрелкового оружия; дважды неподалеку н.п.Павлополь - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: у Майорска - из минометов калибра 82 мм; дважды неподалеку н.п.Новолуганское - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Золотого - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Железного и Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в пресс-центре ООС.