В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил 8 декабря днем траура с целью чествования памяти погибших в результате произошедшего 4 декабря пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"1. Объявить в Украине 8 декабря 2019г днем траура. 2. В день траура на всей территории Украины: приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в тексте указа №892/2019 от 7 декабря, обнародованном в субботу вечером на сайте главы государства.

На своей странице в соцсети Фейсбук Зеленский напомнил, что по состоянию на вечер субботы пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев, включая скончавшегося в больнице от полученных во время ликвидации пожара травм спасателя Сергея Шатохина, а судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - написал он.

Президент подчеркнул, что жизнь - самое ценное, что есть у каждого человека, а жизнь каждого - самое ценное, что у страны.

"Сохранить жизнь - первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности. Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул: "Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь".

"Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким", - добавил глава государства.

Согласно информации на сайте Госслужбы Украины по ЧС, по состоянию на 21.00 субботы мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжаются.

Всего результате пожара погибли восемь человек. Пострадал 31 человек, в больницах остается 9 пострадавших. По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.