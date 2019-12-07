В деле о пожаре в Одесском колледже есть два подозреваемых – полиция

Полиция готовит сообщения о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности в сгоревшем в здании двум фигурантам. Об этом в ходе брифинга в субботу, 7 декабря, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет, сообщает Думская.

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - заявил Сергей Шайхет во время брифинга.

Он также отметил, что в настоящее время правоохранители допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия.

"Это — первоочередные подозрения. Я думаю, что в ходе дальнейших следственных действий будет объявлено о подозрении еще нескольким лицам", — сказал Сергей Шайхет.

Имена подозреваемых он не озвучил, ссылаясь на тайну следствия. Всего на данный момент органы досудебного расследования допросили по этому делу более 150 человек, назначено два десятка судебных экспертиз.

"Осмотр места происшествия продолжается беспрерывно, следователи работают посменно, — добавил Шайхет. — Личности двух обнаруженных погибших пока не установлены, у одного без экспертизы невозможно определить даже пол".

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 13:00 7 декабря пресс-служба ГСЧС сообщает о пятерых погибших в результате пожара. 10 человек находятся в больницах, судьба ещё 10 остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.