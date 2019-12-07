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18:21 07.12.2019

Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе из минометов – штаб ООС

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Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе из минометов – штаб ООС

В с начала суток субботы, 7 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В эти сутки потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, 2 обстрела укреплений украинских войск боевиками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку н.п.Новолуганское - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у н.п.Майорск - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: вблизи н.п.Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов; у е.п.Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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