В Одессе СБУ пресекла деятельность группировки вымогателей

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась вымогательством денег от участников судебных разбирательств, обещая им якобы содействие в освобождении от административной или уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-центр СБУ, схема была создана четырьмя жителями Одессы. Через личные связи они подыскивали граждан, дела которых находились на рассмотрении в судах. За различные суммы денег злоумышленники предлагали им содействие в якобы положительном решении вопросов в судебных органах, в частности относительно избежания административной или уголовной ответственности. При этом фактического влияния на принятие соответствующих судебных решений участники группировки не имели.

Средства пострадавшие должны были перечислять на банковскую карту. Контакты с "клиентами" злоумышленники осуществляли дистанционно.

Всего было задокументировано десять подобных случаев. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Одессе и Запорожской области правоохранители обнаружили более 100 SIM-карт мобильной связи, кредитные и платежные банковские карты, терминалы мобильных телефонов, электронно-вычислительную технику с доказательствами незаконных действий.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения участникам группировки по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.