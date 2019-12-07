Украинское киберпространство за месяц атаковали 11 раз - Данилов

Субъекты национальной системы кибербезопасности за последний месяц отбили 11 кибератак, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО.

В частности, атакам подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме !24/7/365!, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил высокий уровень профессионализма сотрудников служб, ответственных за обеспечение кибербезопасности страны.