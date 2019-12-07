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16:55 07.12.2019

Украинское киберпространство за месяц атаковали 11 раз - Данилов

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Украинское киберпространство за месяц атаковали 11 раз - Данилов

Субъекты национальной системы кибербезопасности за последний месяц отбили 11 кибератак, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО.

В частности, атакам подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме !24/7/365!, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил высокий уровень профессионализма сотрудников служб, ответственных за обеспечение кибербезопасности страны.

Теги: #снбо #кибербезопасность #данилов #хакеры
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