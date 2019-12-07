Украина не снимает вопрос Крыма с повестки дня – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что государство не снимает с повестки дня вопрос возвращения оккупированного Крыма в состав Украины.

"Вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, потому что вопрос Крыма также для нас является ключевым. Мы свои земли, которые принадлежат Украине, мы свою территориальную целостность будем защищать", - сказал он в комментарии журналистам по итогам закрытого заседания СНБО в субботу.

Заседание СНБО в закрытом режиме прошло в связи с встречей лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) 9 декабря в Париже.