У Украины есть сценарии на случай любых результатов встречи в "нормандском формате" – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что Украинское государство имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в субботу.

"Может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате", - указал Данилов.

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ).