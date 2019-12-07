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14:44 07.12.2019

СНБО утвердил основной сценарий развития ситуации в связи с предстоящей встречей в Нормандском формате - Данилов

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СНБО утвердил основной сценарий развития ситуации в связи с предстоящей встречей в Нормандском формате - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании СНБО в субботу под председательствованием президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из сценариев развития событий в связи с предстоящей встречей в Нормандском формате, который будет воплощаться в жизнь как основной.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО, который был показан в эфире "5 канала".

Данилов отметил, что сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. "Ключевые моменты, которые сегодня есть в повестке дня, - это уже производные от, скажем так, определенных сценариев", - указал он.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Данилов напомнил, что Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. По его словам, третьим вопросом, который сейчас рассматривается, это возвращение Украине контроля над границей, и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

При этом он подчеркнул, что те пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были утверждены 3 декабря на совещании у президента, пока являются закрытыми.

Теги: #нормандский_формат #снбо #данилов
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