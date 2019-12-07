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14:31 07.12.2019

Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией" от госорганов и спецслужб – секретарь СНБО

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Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией" от госорганов и спецслужб – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский на закрытом заседании СНБО получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.

"Президент едет на Нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", - сказал он в комментарии журналистам по итогам заседания СНБО в субботу, который был показан в эфире "5 канала".

Данилов указал, что 22 украинских государственных органа и спецслужбы "отрабатывали все эти процессы".

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" – Украины, Германии, Франции и РФ.

Теги: #нормандский_формат #снбо #зеленский #данилов
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