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13:21 07.12.2019

Французские железнодорожники предупредили о проблемах с движением парижских электричек и скоростных поездов из-за забастовки

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Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции, которая началась в минувший вторник, может привести к серьезным проблемам в работе транспорта в эти выходные, сообщают в субботу французские СМИ.

В субботу утром Национальное общество французских железных дорог подтвердило, что будет обеспечена работа только 15% пригородных поездов в Парижском регионе и одного из десяти скоростных поездов.

Управление парижского транспорта сообщило о закрытии девяти линий метро французской столицы. Не работает наземный транспорт.

На автомагистралях водители грузового транспорта проводят операцию "Улитка" - блокируют грузовиками часть полос автомобильного движения, чтобы замедлить потоки легковых автомобилей. Они протестуют против повышения налогообложения дизельного топлива.

Во второй половине дня ожидаются проходящие каждую первую субботу декабря манифестации против безработицы и бедности. Пройдет очередная субботняя акция "желтых жилетов", поддержавших протестное движение против пенсионной реформы, объявление которой ожидается на следующей неделе.

Теги: #франция #забастовки #желдорога
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