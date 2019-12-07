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12:54 07.12.2019

С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет - Минобороны

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С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет - Минобороны

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Так, около 8:00 боевики провели обстрел позиций украинских сил под Новоселовкой. Обстрел с применением ручных противотанковых гранатометов и мин калибра 82 мм продолжался 40 минут.

Около 9:00 под обстрелом оказались опорные пункты украинской армии в районе населенного пункта Широкино. Боевики вели огонь с применением РПГ и стрелкового оружия. Украинские подразделения ответили огнем из легкого пехотного вооружения.

Боевых потерь с начала текущих суток нет.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрелы
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