С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет - Минобороны

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

Так, около 8:00 боевики провели обстрел позиций украинских сил под Новоселовкой. Обстрел с применением ручных противотанковых гранатометов и мин калибра 82 мм продолжался 40 минут.

Около 9:00 под обстрелом оказались опорные пункты украинской армии в районе населенного пункта Широкино. Боевики вели огонь с применением РПГ и стрелкового оружия. Украинские подразделения ответили огнем из легкого пехотного вооружения.

Боевых потерь с начала текущих суток нет.