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12:16 07.12.2019

В Украине в ближайшие дни днем сохраниться "плюсовая" температура, в Карпатах дождь с мокрым снегом

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В Украине в ближайшие дни днем сохраниться "плюсовая" температура, в Карпатах дождь с мокрым снегом

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять умеренно теплая и преимущественно сухая воздушная масса Атлантического происхождения, сообщил Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

На дорогах центральных, восточных и прикарпатских областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6°тепла, на крайнем юге до 9° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 декабря самая высокая температура днем была +12,2 в 1960г., самая низкая ночью -19,7 в 1959г.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, на юге и крайнем западе страны до 9°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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