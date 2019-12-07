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11:59 07.12.2019

Боевики вернули Украине тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы"

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Боевики вернули Украине тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы"

Боевики передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам", - сообщил народный депутат, ветеран Роман Костенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевой задачи на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины. "Двое сотрудников Службы погибли на востоке стране во время выполнения боевой задачи… Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

В пресс-центре спецслужбы подчеркнули, что СБ Украины и коллеги погибших всесторонне поддержат семьи погибших.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Волочаеву и Каплунову звания Герой Украины (посмертно).

Переговоры о возвращении тела погибшего Каплунова срывались несколько раз, несмотря на готовность украинской стороны выполнить все выдвинутые боевиками "ДНР" условия.

Теги: #оос #сбу #тело #погибший
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