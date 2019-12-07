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11:01 07.12.2019

Нацполиция сообщила о задержании в Киевской области "вора в законе", прибывшего из Грузии

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Правоохранители задержали в Киевской области "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский", который 5 декабря незаконно прибыл на территорию Украины, сообщается на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.

"По данным полицейских, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с одной целью – объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе", - отмечается в сообщении.

Теги: #вор #грузин #криминал #нацполиция
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