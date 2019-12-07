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09:46 07.12.2019

В Киеве готовятся массовые мероприятия 8-9 декабря, заявлены несколько десятков тысяч человек

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В Киеве готовятся массовые мероприятия 8-9 декабря, заявлены несколько десятков тысяч человек

Массовые акции планируются в центре Киева 8-9 декабря, накануне и в день саммита лидеров "нормандской четверки".

Как сообщается на сайте МВД Украины, из Киевской государственной городской администрации поступило четыре сообщения и одна информация из Интернета от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря.

"Заявленное организаторами количество участников составляет несколько десятков тысяч лиц", - информируют правоохранители..

Для обеспечения безопасности и порядка будут привлечены 3 тыс. правоохранителей и сформированы дополнительные силы резерва.

"МВД Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон", - отмечается в сообщении.

Во время координационного совещания в Главном управлении Нацполиции Киева отмечалось, что с организаторами мероприятий были проведены встречи.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко сказала: "Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины действительно важны международные переговоры, которые пройдут 9 декабря в Париже. Их не было несколько лет, и это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые соберутся возле Офиса президента. На случай каких-либо обострений ситуации, я убеждена, что Национальная полиция и другие службы приложат все усилия, чтобы все было мирно".

Кроме того, правоохранители напомнили, что в связи с перекрытием к новогодним праздникам Софийской площади, в выходные дни будет открыта для транспорта улица Крещатик. Там будет работать патрульная полиция для организации дорожного движения.

9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и РФ.

Теги: #киев #нормандский_формат #мвд #акции
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