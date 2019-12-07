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09:01 07.12.2019

В Николаеве правоохранители расследуют ДТП с четырьмя пострадавшими

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В Николаеве правоохранители расследуют ДТП с четырьмя пострадавшими

Правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, при котором пострадали четыре человека, двое из которых погибли, сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

"7 декабря около 2:30 на пр. Богоявленском, 8, в Ингульского районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus под управлением 21-летнего водителя, и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист. Водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц".

Теги: #расследование #николаев #украина #дтп_жертвы
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