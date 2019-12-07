События

06:50 07.12.2019

Латвия восстановит работу офиса Агентства инвестиций в Украине

2 мин читать

Латвийское Агентство инвестиций и развития решило в 2020 году возобновит работу своего офиса в Украине после трехлетнего перерыва, заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, после встречи с министром экономики Латвии Ралфсом Немиро, сообщает сайт правительственного портала.

"Офис латвийского Агентства инвестиций и развития в Киеве будет способствовать ежедневному диалогу между украинским и литовским бизнесом и даст мощный импульс развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества. Возобновление работы офиса после трех лет перерыва - это четкий сигнал, что иностранные инвесторы видят позитивные изменения в Украине. Будет больше инвестиций и больше торговли с нашим другом и страной ЕС Латвией", – заявил Кулеба.

Немиро сообщил, что офис возобновит свою работу уже в следующем году, после завершения технических процедур.

Также Кулеба и Немиро договорились реформировать работу межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству, сопредседателями которой они являются.

Стороны договорились, что следующее заседание комиссии состоится в мае 2020 года в Киеве. Приоритетными темами заседания предварительно определены диджитализация, сельское хозяйство, фармацевтика и логистика.

Вице-премьер-министр предложил провести на полях комиссии специальный бизнес-форум, что будет способствовать налаживанию контактов между украинскими и латвийскими предпринимателями.

"Бизнес контракты делают международные контакты, поэтому должны выстраивать не только отношения между правительствами, но и способствовать как можно более продуктивным контактам между предпринимателями наших двух стран", – подчеркнул Кулеба.

Немиро поддержал идею проведения такого форума.

По состоянию на 1 июля 2019 года объем инвестиций Латвийской Республики в Украину составил $41,5 млн, в частности в профессиональную, научную и техническую деятельность – $9,6 млн (23,1%); финансовую и страховую деятельность – $8,2 млн (19,6%); промышленность – $5,7 млн (13,8%). Объем украинских инвестиций в экономику Латвии за этот же период составил $72,1 млн.

Теги: #латвия #кулеба #сотрудничество #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:52 07.12.2019
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевые травмы получили два украинские военные

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевые травмы получили два украинские военные

07:46 07.12.2019
Количество погибших на пожаре в Одесском колледже выросло до пяти человек

Количество погибших на пожаре в Одесском колледже выросло до пяти человек

05:10 07.12.2019
Украинские и польские археологи подписали Соглашение о научном сотрудничестве

Украинские и польские археологи подписали Соглашение о научном сотрудничестве

03:36 07.12.2019
Группу сотрудников банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн средств клиентов

Группу сотрудников банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн средств клиентов

00:22 07.12.2019
Вакарчук: украинцы готовы поддержать Зеленского в его стремлении отстоять мир на украинских условиях

Вакарчук: украинцы готовы поддержать Зеленского в его стремлении отстоять мир на украинских условиях

23:43 06.12.2019
Зеленский: Порошенко сейчас не согласен с тем, что именно он и подписал в Минске, а там всё очень сложно с тем же контролем над границей

Зеленский: Порошенко сейчас не согласен с тем, что именно он и подписал в Минске, а там всё очень сложно с тем же контролем над границей

23:27 06.12.2019
Зеленскому не нравится термин "ОРДЛО": это "временно оккупированный Донецк и Луганск"

Зеленскому не нравится термин "ОРДЛО": это "временно оккупированный Донецк и Луганск"

23:17 06.12.2019
Зеленский верит, что Германия и Франция будут поддерживать Украину в Нормандском формате

Зеленский верит, что Германия и Франция будут поддерживать Украину в Нормандском формате

23:16 06.12.2019
Зеленский считает, что Россия готова к разговору об урегулировании на Донбассе, а у Украины в Париже будет сильная позиция

Зеленский считает, что Россия готова к разговору об урегулировании на Донбассе, а у Украины в Париже будет сильная позиция

22:29 06.12.2019
На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество погибших на пожаре в Одесском колледже выросло до пяти человек

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе – штаб ООС

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

ГСЧС: Число погибших на пожаре в Одесском колледже возросло до четырех, остается неизвестной судьба 11 человек

До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже

ПОСЛЕДНЕЕ

Тунберг разочаровалась в экоактивизме, но не готова сдаваться

Правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд", заверил Милованов

Генпрокуратура Германии начала расследование "дела Скрипалей"

Студенты Одесского колледжа возобновят обучение 9 декабря

Ангела Меркель впервые посетила концлагерь "Освенцим" за 14 лет на посту канцлера ФРГ

Шабунин опубликовал имена финалистов конкурса на главу НАПК

Полиция переквалифицировала дело о нападении на волонтера в Бахмуте

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе – штаб ООС

СБУ пресекла утечку в РФ конфиденциальной информации из-за запрещенного ПО, установленного в госорганах Житомирской области

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА