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03:36 07.12.2019

Группу сотрудников банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн средств клиентов

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Пятерым сотрудникам отделения одного из банков во Львовской области выдвинуты подозрения в краже средств клиентов на сумму больше 1,5 млн грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, во время расследования установлено, что на протяжении 2015-18 гг указанные сотрудники банка проводили незаконные операции по переводу средств с депозитных счетов клиентов на их текущие  счета без ведома и согласия клиентов, а в дальнейшем снимали деньги в банкомата.

Организатором  группы оказалась 50-летняя руководительница банковского отделения, указано в сообщении полиции.

Теги: #львов #банк #злоумышленники #украина #кража
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