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22:29 06.12.2019

На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали четыре человека

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На пожаре в жилом доме в Винницкой области пострадали двое взрослых и двое детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"6 декабря в 19:48 спасателям сообщили о пожаре жилого дома на вул. Халтурина в Тульчине. Во время возгорания были травмированы двое взрослых и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дети 13 и 10 лет находятся в ортопедическом отделении центральной районной больницы. 48-летнего мужчину с термическими ожогами 4% обеих кистей также госпитализировали в медучреждение.

"В тяжелом состоянии 34-летняя женщина, которую сразу доставили в реанимационное отделение с 40% ожогами всего тела. Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов", - отметили в ведомстве.

Спасатели ликвидировали пожар в 20:22. К его тушению от ГСЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы специальной техники, а также дежурный караул Кирнасовской местной пожарной команды.

Как выяснилось, очагом возгорания в домовладении оказалась кухня площадью 50 кв.м.

Теги: #дом #пострадавшие #украина #винницкая_область #пожар
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