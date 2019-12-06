Студенты Одесского колледжа возобновят обучение 9 декабря

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостиннично-ресторанного бизнеса возобновят обучение 9 декабря, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, восстановят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019. Для этого предоставлено помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", - указывается в сообщении.

Уточняется, что для проведения занятий выделили аудитории Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Ещё часть занятий будет проводиться в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который расположен на улице Героев Крут.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

По состоянию на 19.00 6 декабря сообщается о 30 пострадавших, в том числе 4 погибших. Судьба 11 человек пока не известна.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.