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19:28 06.12.2019

Ангела Меркель впервые посетила концлагерь "Освенцим" за 14 лет на посту канцлера ФРГ

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Ангела Меркель впервые посетила концлагерь "Освенцим" за 14 лет на посту канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые за 14 лет на этом посту посетила концентрационный лагерь под польским городом Освенцим, пишет в пятницу информационный портал "Тагесшау".

Ангела Меркель в сопровождении польского премьер-министра Матеуша Моравецкого обошла всю экспозицию музея, посетив, в том числе, газовую камеру. Затем она возложила венок на место, где узников лишали жизни, а также выразила свое сожаление о совершенных Германий преступлениях несколько десятилетий назад.

"Я полна стыда за преступления, совершенные здесь Германией", - заявила лидер ФРГ.

В своем выступлении канцлер Германии призвала к решительной борьбе с антисемитизмом в Европе. Меркель считает, что на Германии лежит особая ответственность за борьбу против подобных преступлений.

Лидер ФРГ отметила, что "эта ответственность навсегда стала частью национальной самобытности немцев, и это никогда не изменится".

В свою очередь польский премьер-министр подчеркнул необходимость всегда помнить историю.

"Если мы забудем о произошедшем, мы еще раз оскорбим тех людей, которые здесь так страдали", - сказал Моравецкий.

Меркель прибыла в Польшу по приглашению Фонда Освенцим-Биркенау, который в этом году отмечает свое десятилетие.

С 1941 по 1945 гг. в "Освенциме" погибли около 1,4 млн человек, из них 1,1 млн - евреи.

Теги: #меркель #фрг #визит #концлагерь
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