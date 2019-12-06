Шабунин опубликовал имена финалистов конкурса на главу НАПК
Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин обнародовал имена восьмерых финалистов конкурса на должность главы Национального агентства противодействия коррупции (НАПК).
Согласно сообщению на странице Шабунина в соцсети Facebook, финалистами стали Николай Юпатин, Дмитрий Булах, Юрий Кравченко, Александр Новиков, Александр Цивинский, Иван Пресняков, Николай Хавронюк, Роман Осипчук.
"Проведем собеседования с ними в ближайшее время. Один из них получит возможность вписать свое имя в историю Украины", - отметил председатель правления "Центра противодействия коррупции".