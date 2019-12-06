События

19:07 06.12.2019

Полиция переквалифицировала дело о нападении на волонтера в Бахмуте

1 мин читать
Полиция переквалифицировала дело о нападении на волонтера в Бахмуте

Полиция переквалифицировала уголовное дело о нападении на волонтера в Бахмуте Донецкой области в связи со смертью потерпевшего.

"Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 29 ноября вечером в Бахмуте неизвестные напали и нанесли тяжкие телесные повреждения местному волонтеру 1981 года. Об указанном событии в полицию Бахмута сообщили родственники потерпевшего, которые нашли его без сознания на улице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала на следующий день фигуранта - местного жителя 2003 года рождения. Также была установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом.

У Мирошниченко был диагностирован перелом основания черепа, он находился в коме. 6 декабря он скончался в больнице.

Теги: #нападение #волонтер #бахмут
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 06.12.2019
На Донбассе умер избитый подростами волонтер из Бахмута

На Донбассе умер избитый подростами волонтер из Бахмута

19:44 29.11.2019
Скончался раненый при нападении на Лондонском мосту прохожий - газета

Скончался раненый при нападении на Лондонском мосту прохожий - газета

17:54 25.11.2019
В Киеве полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира метро

В Киеве полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира метро

23:19 10.11.2019
В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

В Киеве избили ветерана АТО и его жену, подозреваемые задержаны

16:41 08.11.2019
Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко

Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко

12:11 08.11.2019
Полиция расследует обстоятельства нападения на члена аттестационной комиссии Генпрокуратуры Леменова в Киеве

Полиция расследует обстоятельства нападения на члена аттестационной комиссии Генпрокуратуры Леменова в Киеве

06:57 06.11.2019
Двое силовиков погибли в результате нападения на погранзаставу в Таджикистане, 15 преступников ликвидированы

Двое силовиков погибли в результате нападения на погранзаставу в Таджикистане, 15 преступников ликвидированы

05:01 06.11.2019
15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

11:06 25.10.2019
Прокуратура вручили подозрение сотруднику полиции, который напал на патрульного

Прокуратура вручили подозрение сотруднику полиции, который напал на патрульного

10:17 25.10.2019
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе – штаб ООС

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

ГСЧС: Число погибших на пожаре в Одесском колледже возросло до четырех, остается неизвестной судьба 11 человек

До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже

Меджлис намерен провести мирное шествие с материковой Украины в Крым, чтобы подтолкнуть международные организации к защите прав жителей Крыма - Чубаров

ПОСЛЕДНЕЕ

Студенты Одесского колледжа возобновят обучение 9 декабря

Ангела Меркель впервые посетила концлагерь "Освенцим" за 14 лет на посту канцлера ФРГ

Шабунин опубликовал имена финалистов конкурса на главу НАПК

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе – штаб ООС

СБУ пресекла утечку в РФ конфиденциальной информации из-за запрещенного ПО, установленного в госорганах Житомирской области

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

Украденные 40 лет назад полотна Гольбейна, Брейгеля, Хальса, Ливенса и ван Дейка обнаружены в ФРГ – СМИ

Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

ГСЧС: Число погибших на пожаре в Одесском колледже возросло до четырех, остается неизвестной судьба 11 человек

До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА