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19:03 06.12.2019

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе – штаб ООС

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Украинский военный получил боевую травму на Донбассе – штаб ООС

Один украинский военнослужащий получил боевую травму вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в пятницу.

"Сегодня, 6 декабря, боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу вечером.

Всего с начала текучих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. По пять обстрелов пришлись на районы ответственности оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Участки разведения сил и средств под обстрелы не попали.

На участке №1 возле пгт "Станица Луганская" перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществлялось в пятницу автобусом и двумя электромобилями. Было перевезено 2 тыс 274 пассажира. Представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов.

На участке разведения №2 в районе г.Золотое Луганской области соблюдался режима тишины, обстановка стабильна.

На участке разведения №3 в районе с.Богдановка Волновахского района Донецкой области в 12.00 закончился демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, в ходе которых ГСЧС изъяли 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. В субботу, 7 декабря, начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств.

В районе г.Марьинка Донецкой области завершились аварийно-восстановительные работы: украинские спасательные службы и рабочие АО "ДТЭК Донецкие электросети" отремонтировали линии электропередач и подключили к электроснабжению последние 12 из 260 обесточенных домов.

Теги: #оос #сводка
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