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18:34 06.12.2019

Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

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Представители "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего в "серой зоне" бойца "Альфы" - СБУ

Представители террористической организации "ДНР" до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" Дмитрия Каплунова.

Украина продолжает переговоры с так называемой "ДНР" для возвращения тела семье, сообщает пресс-центр СБУ.

"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне", - сообщает спецслужба.

Украинская сторона согласилась на все выдвинутые "ДНР" условия, однако тело Каплунова до сих пор не вернули. Переговоры продолжаются.

Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевой задачи на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины. "Двое сотрудников Службы погибли на востоке стране во время выполнения боевой задачи… Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

В пресс-центре спецслужбы подчеркнули, что СБ Украины и коллеги погибших всесторонне поддержат семьи погибших.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Волочаеву и Каплунову звания Герой Украины (посмертно).

Теги: #сотрудник #гибель #оос #сбу
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