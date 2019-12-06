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17:17 06.12.2019

Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

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Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

 Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и временным поверенным в делах США в Украине, послом Уильямом Тейлором подготовку к встрече в "нормандском формате".

"Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандском формате. Мы имеем четкую позицию для переговоров", - заявил Баканов, передает пресс-центр СБУ.

Стороны также обсудили реализацию запланированной реформы СБУ.

Как сообщалось, встреча лидеров стран "нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и РФ – состоится в Париже 9 декабря.

Теги: #баканов #сбу #нормандская_четверка
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