События

17:07 06.12.2019

ГСЧС: Число погибших на пожаре в Одесском колледже возросло до четырех, остается неизвестной судьба 11 человек

2 мин читать
ГСЧС: Число погибших на пожаре в Одесском колледже возросло до четырех, остается неизвестной судьба 11 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о четверых погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Всего результате пожара погибли 4 человека: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших… По информации Национальной полиции судьба 11 человек остается неизвестной, проводятся мероприятия по установлению их вероятного места нахождения", - сообщается на сайте ГСЧС в пятницу.

По данным ГСЧС, всего в результате пожара пострадало 30 человек, в больницах остается 18 из них, 6 декабря было выписано 8 человек.

По состоянию на 15:30 пятницы, подразделения ГСЧС проводят тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах. Всего с начала разборки завала вывезено 400 куб м строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Ранее отдел коммуникации полиции Одесской области сообщил, что по состоянию на 15:30 количество людей, погибших в результате пожара, возросло до трех, поиски еще 12-ти продолжаются.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Теги: #гсчс #жертвы #колледж #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 06.12.2019
До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже

До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже

13:35 06.12.2019
Спасатели в Киеве потушили пожар на пр.Победы, из-за которого были эвакуированы 40 человек

Спасатели в Киеве потушили пожар на пр.Победы, из-за которого были эвакуированы 40 человек

10:03 06.12.2019
Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

20:33 05.12.2019
Полицейские устанавливают личность женщины, чье тело было найдено под завалами Одесского колледжа

Полицейские устанавливают личность женщины, чье тело было найдено под завалами Одесского колледжа

20:13 05.12.2019
Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

17:37 05.12.2019
До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

15:52 05.12.2019
Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

12:56 05.12.2019
Спасатели приступили к разбору завалов на месте пожара в Одессе, здание можно сохранить

Спасатели приступили к разбору завалов на месте пожара в Одессе, здание можно сохранить

12:40 05.12.2019
Пострадавшие в результате пожара в Одессе получат материальную помощь

Пострадавшие в результате пожара в Одессе получат материальную помощь

11:42 05.12.2019
Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже

Меджлис намерен провести мирное шествие с материковой Украины в Крым, чтобы подтолкнуть международные организации к защите прав жителей Крыма - Чубаров

Венецианская комиссия приняла доклад о последствиях включения незаконно аннексированных территорий в общенациональный избирательный округ

Джулиани отбыл из Киева - экс-дипломат Телиженко

Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

Меджлис намерен провести мирное шествие с материковой Украины в Крым, чтобы подтолкнуть международные организации к защите прав жителей Крыма - Чубаров

На Донбассе умер избитый подростами волонтер из Бахмута

Венецианская комиссия приняла доклад о последствиях включения незаконно аннексированных территорий в общенациональный избирательный округ

Джулиани отбыл из Киева - экс-дипломат Телиженко

Сенцов и Сущенко призвали глав МИД государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для освобождения удерживаемых в РФ украинцев

В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС

ВАКС арестовал пособника экс-главы следственного управления Генпрокуратуры

Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА