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15:14 06.12.2019

На Донбассе умер избитый подростами волонтер из Бахмута

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На Донбассе умер избитый подростами волонтер из Бахмута

Активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после нападения на него вечером 29 ноября, сообщает глава правления Центра прав человека Татьяна Печончик на странице в Фейсбуке.

"Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого было совершено нападение вечером 29 ноября. Об этом сообщает брат Артема Сергей Мирошниченко. Все это время Артем находился в коме. В Мирошниченко был диагностирован перелом основания черепа и проведена сложная операция", - сказано в сообщении.

Печончик отметила, что полиция установила личности нападавших. "Одному 16 лет, ранее судимый, а второму - 17 лет, судимый за ограбление в прошлом году. По данным полиции, 16-летний "беспричинно" напал на Артема, избил и бросил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. Впоследствии суд отправил одного из них под домашний арест", - говорится в сообщении

В свою очередь брат погибшего не верит в версию полиции о случайном нападении и считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции.

Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Украинский".

Как сообщалось, 29 ноября вечером в Бахмуте неизвестные напали и нанесли тяжкие телесные повреждения местному волонтеру 1981 года. Об указанном событии в полицию Бахмута сообщили родственники потерпевшего, которые нашли его без сознания на улице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала на следующий день фигуранта - местного жителя 2003 года рождения. Также была установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом.

Теги: #донецкая_область #волонтер #смерть #избиение
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