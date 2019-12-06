Спасатели в Киеве потушили пожар на пр.Победы, из-за которого были эвакуированы 40 человек

В Киеве в пятницу, 6 декабря, спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре на территории бывшей швейной фабрики "Каштан" по улице Победы, 123, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"6 декабря в 11:20 в Святошинском районе по ул. Победы, 123 на территории бывшей фабрики "Каштан" в одноэтажном отдельно расположенном металлическом ангаре (размером 20х20) возник пожар на площади ориентировочно 300 м. кВ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. В 12:20 пожар был локализован, а в 13:03 – ликвидирован.

В свою очередь ГУ ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Фейсбуке проинформировали, что в связи с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, спасатели вывели оттуда на безопасное расстояние 40 человек.

На месте происшествия было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава.