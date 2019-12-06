События

13:35 06.12.2019

Спасатели в Киеве потушили пожар на пр.Победы, из-за которого были эвакуированы 40 человек

1 мин читать
Спасатели в Киеве потушили пожар на пр.Победы, из-за которого были эвакуированы 40 человек

В Киеве в пятницу, 6 декабря, спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре на территории бывшей швейной фабрики "Каштан" по улице Победы, 123, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"6 декабря в 11:20 в Святошинском районе по ул. Победы, 123 на территории бывшей фабрики "Каштан" в одноэтажном отдельно расположенном металлическом ангаре (размером 20х20) возник пожар на площади ориентировочно 300 м. кВ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. В 12:20 пожар был локализован, а в 13:03 – ликвидирован.

В свою очередь ГУ ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Фейсбуке проинформировали, что в связи с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, спасатели вывели оттуда на безопасное расстояние 40 человек.

На месте происшествия было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава.

Теги: #киев #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 06.12.2019
Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

10:03 06.12.2019
Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

Спасатели продолжают поисковые работы в здании Одесского колледжа – ГСЧС

01:04 06.12.2019
Резников опроверг слухи о своем возможном назначении главой КГГА

Резников опроверг слухи о своем возможном назначении главой КГГА

00:06 06.12.2019
В ночь на 6 декабря изменят маршруты киевские троллейбусы №№ 92н, 93Н, 94н

В ночь на 6 декабря изменят маршруты киевские троллейбусы №№ 92н, 93Н, 94н

23:27 05.12.2019
В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Дарница"

В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Дарница"

22:43 05.12.2019
В Киеве закрыта ст. метро "Дарница" после сообщения о минировании

В Киеве закрыта ст. метро "Дарница" после сообщения о минировании

20:13 05.12.2019
Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

Из-под завалов сгоревшего здания Одесского колледжа достали тело женщины

17:37 05.12.2019
До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

До 30 выросло число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа

16:29 05.12.2019
Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

Зеленский поручил Кабмину и местным властям проверить и отчитаться о состоянии противопожарной и техногенной безопасности до 10 января 2020 года

15:57 05.12.2019
В МВД Украины выступают за ужесточение ответственности за несоблюдение правил пожарной охраны

В МВД Украины выступают за ужесточение ответственности за несоблюдение правил пожарной охраны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Венецианская комиссия приняла доклад о последствиях включения незаконно аннексированных территорий в общенациональный избирательный округ

Джулиани отбыл из Киева - экс-дипломат Телиженко

Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

СБУ блокировала деятельность подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки

Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе умер избитый подростами волонтер из Бахмута

Венецианская комиссия приняла доклад о последствиях включения незаконно аннексированных территорий в общенациональный избирательный округ

Джулиани отбыл из Киева - экс-дипломат Телиженко

Сенцов и Сущенко призвали глав МИД государств-участников ОБСЕ продолжать усилия для освобождения удерживаемых в РФ украинцев

В Австралии вновь вспыхнули масштабные природные пожары, в некоторых регионах объявлен режим ЧС

ВАКС арестовал пособника экс-главы следственного управления Генпрокуратуры

Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

СБУ блокировала деятельность подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки

Митрополит Епифаний поздравил военных с Днем ВСУ и призвал власти четко обозначить роль священника в Украинской армии

Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ: Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА